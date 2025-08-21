İskenderun'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
3.Sayfa

21.08.2025 08:43
22 yaşındaki genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastaneye kaldırıldı, durumu ağır.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Hayati tehlikesi bulunan gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, İskenderun'a bağlı Büyükdere Mahallesi sahilinde meydana geldi. Gaziantep'ten serinlemek için bölgeye gelen ve denize giren Y.E.İ. (22), kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden kuzenleri ve yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kısa süreli çalışmanın ardından Y.E.İ.'yi denizden çıkardı. Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Y.E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

