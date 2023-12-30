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İskenderun'da çökme riskine karşı boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika
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İskenderun'da çökme riskine karşı boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çökme riskine karşı çevresindeki binalar boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. O anlarsa kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde diğer bir binaya zarar veren ağır hasarlı bina, çevredeki dairelerin tahliye edilmesine neden olmuştu. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İskenderun\'da çökme riskine karşı boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı
30.12.2023 - 14:48,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çökme riskine karşı çevresindeki binalar boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. O anlarsa kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi'ndeki bir bina, yıkım esnasında diğer ağır hasarlı 15 katlı binaya zarar vermişti. Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katl ıağır hasarlı bina bu gün iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle 1 olma anı kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da çökme riskine karşı boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da çökme riskine karşı boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika
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