İskenderun\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde 16 Mart'ta gerçekleşen otodan hırsızlık ve Barıştepe Mahallesi'nde 21 Mart'ta bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Her iki olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ç.T., 28 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ç.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY