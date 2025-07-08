İskenderun\'da Hurdacılara Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 11 iş yeri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince İskenderun genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. 11 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde; 35 şahıs sorgulandı, 3 iş yerinin ruhsatı, 3 iş yerinin vergi levhası olmadığı, 6 iş yerinin düzenli fatura tutmadığı, 6 iş yerinde düzenli olarak ikinci el alım satım sözleşmesinin yapılmadığı, 3 iş yerinde kamera kayıt sisteminin olmadığı, 2 iş yerinin gelir pusulası belirtmediği tespit edildi. 8 iş yerine idari yaptırım cezası uygulandı. - HATAY