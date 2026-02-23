İskenderun\'da Kasten Öldürmeye Teşebbüs: Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Şubat 2026 tarihinde İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olarak aranan T.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
