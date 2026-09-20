İskenderun\'da konteyner yatakhane alevlere teslim oldu, 5 kişi dumandan etkilendi

İskenderun'da konteyner yatakhane alevlere teslim oldu, 5 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Cebike Mahallesi'ndeki şantiye alanında gece saatlerinde çıkan yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi, 5 kişi dumandan etkilendi. Etkilenen 5 kişiden 4'ü olay yerinde oksijen tüpüyle tedavi edilirken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da gece saatlerinde alevlere teslim olan konteyner yatakhane yangınında 5 kişi dumandan etkilendi. Şahıslardan 4'ünün tedavisi olay yerinde yapılırken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki konteyner yatakhanede yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, konteynerler kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında; dumandan etkilenen 5 kişiden 4'ünün tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapılırken 1 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangında alevler geceyi aydınlatırken konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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