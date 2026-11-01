İskenderun\'da motoru tutuşan otomobildeki yangını itfaiye büyümeden söndürdü

İskenderun'da motoru tutuşan otomobildeki yangını itfaiye büyümeden söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cebike Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede emniyet tedbirleri alınırken soğutma çalışması yapıldı; yangında araç zarar gördü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında araç zarar gördü.
Kaynak: İHA
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