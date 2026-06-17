İskendurun'da ev yangını - Son Dakika
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İskendurun'da ev yangını

İskendurun\'da ev yangını
17.06.2026 08:44  Güncelleme: 08:45
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, İskenderun, 3. Sayfa, Kurtarma, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskendurun'da ev yangını - Son Dakika

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