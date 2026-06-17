İskendurun\'da ev yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY