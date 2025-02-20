İskenderun'da Öğrencilere Sigara Satanlara Operasyon - Son Dakika
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İskenderun'da Öğrencilere Sigara Satanlara Operasyon

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İskenderun'da, okul çevresinde sigara satan işyerlerine yapılan operasyonda kaçak ürünler ele geçirildi.

20.02.2025 11:43
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İskenderun'da öğrencilere sigara satanlara operasyon

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde tek dal sigara satışı yapan işyerlerine denetim gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İskenderun'da okul çevresinde bulunan ve öğrencilere tek dal sigara (açık sigara) satan iş yerlerine yönelik denetimlerde; 5 adet elektronik nargile, 773 paket kaçak sigara, 2 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 140 bin adet boş makaron, 338 Kilogram kaçak tütün, 93 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri M.Ö. ile Z.O. gözaltına alırken, şahıslara 18 yaşından küçük şahıslara sigara satmak ve kabahatler kanunu'nun ilgili maddesinden 240 bin 964 lira idari para cezası uygulandı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Öğrencilere Sigara Satanlara Operasyon - Son Dakika

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