İskenderun\'da Park Halindeki Tofaş Yandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki Tofaş alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. Sanayi içerisindeki dükkanda park halinde olan Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmında yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil, alev alev yandı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında Tofaş otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY