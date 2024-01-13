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İskenderun'da sağanak yağışlar esnafı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İskenderun'da sağanak yağışlar esnafı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirirken esnafa zor anlar yaşattı. Sağanak yağmurun etkisiyle dükkanlar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

İskenderun\'da sağanak yağışlar esnafı olumsuz etkiledi
13.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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İskenderun'da sağanak yağışlar esnafı olumsuz etkiledi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, caddeleri ve sokakları göle çevirirken esnafa zor anlar yaşattı.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak kentin genelinde etkili oldu. Sağanak yağmurun etkisiyle; Anıt Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çay Mahallesi'nde mazgalların tıkanmasıyla caddeler ve sokaklar göle döndü. Su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar göle dönen kent merkezinde ilerlemekte güçlük çekerken esnafın dükkanları sular içinde kaldı.

Her yağış sonrası bölgede yaşanan sorunlara dikkat çeken esnaf Kemal Aktura, "Buralar nasıl düzelecek, nasıl olacak ve nasıl çözüm bulacaklar merakla bekliyoruz. Sürekli dükkanlarımız da bu şekilde su çekiyoruz. Her iş yerinde dalgıç motorlar var. Bu motorlar sayesinde dükkanların da ve apartmanlardan su atıyorlar. Sahile bağlanan yolumuz trafiğe kapalı durumda" dedi.

Her yağmur yağdığında yaşanan soruna çözüm beklediklerini dile getiren Ali Altıngöz, "Çözüm bekliyoruz. Kendi çabalarımızla dükkanlarımızın önlerini ve zeminlerini yükselttik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da sağanak yağışlar esnafı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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