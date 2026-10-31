İskenderun\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, HBB ekipleri kurtardı

İskenderun'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, HBB ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Orhangazi Mahallesi'nde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akla atarak ters döndü. Yaralanan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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