İskenderun'da TOFAŞ otomobil yandı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bir TOFAŞ otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı; araçta hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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