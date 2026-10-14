İskenderun\'da TOFAŞ\'taki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

İskenderun'da TOFAŞ'taki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Numune Mahallesi'nde park halindeki TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesini önlerken araçta soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'da park halindeki TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Araçta yangın çıktığının bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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