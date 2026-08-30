İskenderun'da Uçurumdan Düşen İnek Kurtarıldı
İskenderun'da uçurumdan düşen inek, itfaiye ve iş makinesi ile kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurumdan düşerek mahsur kalan inek, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle iş makinesiyle kurtarıldı.
Olay, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuruma düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan sağlıklı şekilde iş makinesiyle kurtarılan inek, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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