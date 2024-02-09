İskenderun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Hatay emniyet müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından İskenderun'da O.B.'nin ikametinde yapılan aramada; 1.65 gram metamfetamin, 17.09 gram Esrar, 14 captagon,3 ectazy,17 sentetik ecza, 3 hassas terazi,1 tabanca, 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan Y.T ile A.Ö. hakkında TCK 191'den işlem yapıldı. İkamet sahibi O.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY