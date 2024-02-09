İskenderun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

İskenderun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsın evinde uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi. Hatay emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şahsın evinde metamfetamin, esrar, captagon, ectazy, sentetik ecza, hassas terazi, tabanca ve fişekler bulundu. İkamette bulunan diğer şahıslar hakkında da işlem yapıldı ve ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.02.2024 14:02
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Hatay emniyet müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından İskenderun'da O.B.'nin ikametinde yapılan aramada; 1.65 gram metamfetamin, 17.09 gram Esrar, 14 captagon,3 ectazy,17 sentetik ecza, 3 hassas terazi,1 tabanca, 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikamette bulunan Y.T ile A.Ö. hakkında TCK 191'den işlem yapıldı. İkamet sahibi O.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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