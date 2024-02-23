İskenderun'da yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İskenderun'da yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun\'da yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 419 bin 972 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve kaçak hap ele geçirildi.

23.02.2024 13:18  Güncelleme: 13:19
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alınırken 419 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun İlçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda bin 310 şahıs, bin 135 araç ve 325 motosiklet sorgulandı. Uygulama sonucunda; 6 aranan şahıs yakalandı, 8 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet 7.65 fişek, 2 adet 9.19 fişek, 36.60 Gr kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 3 adet captagon hap ele geçirildi. 5 adet motosiklet ise trafikten men edildi. Toplamda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 419 bin 972 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İskenderun'da yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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