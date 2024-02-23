İskenderun\'da yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alınırken 419 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun İlçesinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda bin 310 şahıs, bin 135 araç ve 325 motosiklet sorgulandı. Uygulama sonucunda; 6 aranan şahıs yakalandı, 8 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet 7.65 fişek, 2 adet 9.19 fişek, 36.60 Gr kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 3 adet captagon hap ele geçirildi. 5 adet motosiklet ise trafikten men edildi. Toplamda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 419 bin 972 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY