İSKİ bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonu kazasında 2 kişi yaralandı

İSKİ bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonu kazasında 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sonrası yoldan çıkarak otoparka yuvarlandı; olay yerine ekipler sevk edildi.
İSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde toprak yüklü hafriyat kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sonrası yoldan çıkarak otoparka yuvarlandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?