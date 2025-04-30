İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Yolsuzluk Soruşturmasında Savunmalarını Açıkladı

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın hakimlikte verdiği savunması ortaya çıktı. Başa savunmasında, "Şahıslardan asla rüşvet almak veya almak için başkalarına yönlendirmek gibi bir durumum söz konusu değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın nöbetçi hakimlikte yaptığı savunmasına ulaşıldı.

"Ruhsat veren bir birim değiliz, görüş veren bir idareyiz işi yavaşlatma dahi söz konusu değildir"

Savunmasında, ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yaptığını belirten Başa, "Hukuka uygun olarak çalıştım, hakkı olmayan hakkı talep ettiği için görüş noktasında idari yollar tüketilmiştir. İmza yetkisi bende değildi. Tehditler nedeni ile Valiliğe başvurarak koruma başvurusunda bulundum. Ruhsat veren bir birim değiliz, görüş veren bir idareyiz. Ben hukuku uyguladığım için şuanda buradayım, işi yavaşlatma dahi söz konusu değildir. Şahıslardan asla rüşvet almak veya almak için başkalarına yönlendirmek gibi bir durumum söz konusu değildir. Baypas hastasıyım, göğüs ağrılarım arttı bu durumumun göz önüne alınmasını talep ediyorum" dedi. - İSTANBUL