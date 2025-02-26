İskilip'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İskilip'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü

İskilip\'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü

Çorum'un İskilip ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyalar zarar gördü.

26.02.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi Çukuroymak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karakuş'a ait ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan Zöhre Karakuş, dumanları fark edince komşularından yardım istedi. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evdeki eşyalar zarar gördü.

İtfaiye ekipleri bacadan kaynaklandığı belirlenen yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, İskilip, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskilip'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:53 Özel’e “İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi“ diye açık açık soruldu Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
14:15 İlçeyi karıştıran olay 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: İskilip'te Ahşap Evde Çıkan Yangın Hızla Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.