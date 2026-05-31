İskilip\'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Çankırı karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Can Ç. idaresindeki 06 FBU 295 plakalı Skoda marka otomobil ile Osman B. yönetimindeki 34 NT 1006 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Osman B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle yoğunluk oluşan yolda, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı - ÇORUM