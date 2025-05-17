İskilip\'te Yangın Sonrası İncelemeler

Çorum'un İskilip ilçesinde 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldiği köyde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Olay, İskilip ilçesinde Hacıhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 araç ve 28 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahırda hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangının ardından Hacıhalil köyüne giderek incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan yetkililerden bilgi aldı. Vali Çalgan, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyleyerek, "Hasar tespit çalışmaları ile enkaz kaldırma işleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Meydana gelen zararın telafisi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması çalışmalarına bizzat katılan, İskilip kaymakamımıza, İskilip belediye Başkanımıza, Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çalgan'a incelemeler sırasında İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve AFAD İl Müdürü Ali Uslu eşlik etti. - ÇORUM