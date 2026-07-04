Gaziantep\'te korkutan anız yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan anız yangınının geride bıraktığı tahribat, günün ilk ışıklarıyla birlikte dronla çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Yangın, İslahiye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde tarım arazilerinde meydana geldi. İddiaya göre, hasadı tamamlanan tarlada toprağı sürmek yerine temizlemek amacıyla anız yakıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki geniş tarım alanlarını etkisi altına aldı.

İtfaiye ve jandarma seferber oldu

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlerin ekili alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için saatlerce yoğun mücadele verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

3 şüpheli gözaltına alınmıştı

Öte yandan, son iki gün içerisinde meydana gelen anız yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tarım arazileri ve doğal yaşam zarar gördü

Yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah saatlerinde dronla görüntülenen bölgede yangının yol açtığı tahribat net şekilde ortaya çıktı. Yangında tonlarca saman kül olurken, anız yangını nedeniyle bölgedeki çok sayıda yabani hayvanın yaşamını yitirdiği, doğal yaşamın ve toprakta bulunan birçok canlının da zarar gördüğü belirtildi. Simsiyah bir görünüme bürünen tarım arazileri, yangının çevreye verdiği zararı gözler önüne serdi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, yangına neden olan kişi ya da kişilerin belirlenmesine yönelik jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP