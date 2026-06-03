Gaziantep\'te 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Beypınarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. kontrolündeki Hyundai marka 31 APZ 535 plakalı otomobil ile kavşakta karşıya geçmeye çalışan A.R.A. kontrolündeki Toyota marka 27 AKH 246 otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 27 AKH 246 plakalı otomobil refüje çıkarken sürücü araçta sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri araçta sıkışan A.R.A.'yı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP