İslahiye'de Okullarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı
İslahiye'de Okullarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

16.04.2026 17:04
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güvenlik tedbirleri alındı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından, birçok il ve ilçede olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından İslahiye'de merkezde bulunan 31 okul başta olmak üzere, toplam 71 mahalledeki okullarda güvenlik tedbirleri alındı. Merkezde emniyet güçleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri görev yaptı. Bakanlık talimatıyla hızla devreye alınan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetimler gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere okul çevrelerinde görev alan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması ve durum kontrolleri yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
