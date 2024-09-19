İslahiye'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye- Nurdağı karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdal N. idaresindeki 13 KB 227 plakalı Wolkswagen marka midibüs, Ahmet E. idaresindeki 01 FJ 401 plakalı otomobil ve Ali Ç. kontrolündeki 80 AFE 351 plakalı Wolkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden Erdal N. ile Ali Ç. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP