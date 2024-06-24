İspanya'da kaybolan mağara bilimcileri sağ olarak bulundu

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İspanya'nın Cantabria bölgesinde 500 metre derinlikteki mağarada kaybolan iki mağara bilimcisi, 40 saatlik arama-kurtarma operasyonunun ardından sağ olarak bulundu.

İspanya'nın Cantabria bölgesinde Garmaciega-Sima del Sombrero Mağara sisteminde 23 Haziran'da 500 metre derinlikte kaybolan iki mağara bilimcisi 40 saat ssüren çalışmaların ardından bulundu. Mağaracıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bölgesel Acil Servis Sözcüsü Javier Allende, kayıp mağaracıları deneyimli olarak nitelendirdi. - MADRİD