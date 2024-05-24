İspanya'da restoran terasında çökme: 4 ölü, 16 yaralı

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İspanya'nın Mayorka Adası'nda iki katlı bir restoranın terasında zeminin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İspanya'ya bağlı Balear adalarının en büyüğü olan turistik Mayorka'da 2 katlı bir restoranın terasında zemin çöktü. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Acil servisten yapılan açıklamada, çökme sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel polis medyaya yaptığı açıklamada, "Teras muhtemelen aşırı ağırlıktan dolayı çöktü" ifadelerini kullandı. Polis, çökme nedeninin araştırıldığını da aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. - MALLORCA