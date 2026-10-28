İspanya'da tren kazasında ölü sayısı 68'e çıktı, ulusal yas ilan edildi

İspanya'da Madrid- Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükselirken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesinde çarpıştığı kazada can kaybı arttı. Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi.

İspanya'da 3 günlük ulusal yas

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise kazanın yaşandığı Urda'yı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Sanchez, tren kazasının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti ve ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu. Sanchez, "Bugün İspanya yasta. Bütün İspanya yasta" diyerek hayatını kaybedenlerin aileleriyle "tam dayanışma" içinde olduğunu belirtti. Sanchez, "Bugün yaşamını yitiren her bir insanın arkasında paramparça olmuş hayatlar, yıkılmış aileler var. Ayrıca sevdiklerinin nerede olduğunu henüz bilmeyen ailelerin yaşadığı büyük bir endişe var. ve elbette, tüm İspanyol toplumunun doğal olarak paylaştığı çok ama çok büyük bir acı var" dedi.

"Sorumlulardan hesap sorulacak"

Sanchez, yetkililerin kazanın nedenini belirlemek için çalıştığını söyleyerek herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde "hesap sorulacağını" vurguladı. Sanchez, "Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir ihmal varsa bunu ortaya çıkaracağız. Güvenlik ve emniyet sisteminde kusurlar varsa, sorumlulardan hesap sorulacak. Yüksek hızlı demiryolu ağımızda aynı yıl içinde iki korkunç trajedi yaşadığımız açıktır" ifadelerini kullandı.

Sanchez, İspanya'nın demiryolu sistemine olan güveni yeniden tesis etmek adına emniyeti "daha da artırması" gerektiğini belirterek, "İspanya gibi bir ülke, aynı yıl içinde iki yüksek hızlı tren kazasını kabul edemez. Bu nedenle uygun olan tüm tedbirleri alacağız" dedi.

Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmede bulunmanın "kendisinin yetkisinde olmadığını" kaydeden Sanchez, bu konunun demiryolu ağı işletmecileri ile ülkenin Bağımsız Demiryolu Kazaları İnceleme Komisyonu tarafından soruşturulacağını sözlerine ekledi.

Tren faciası

İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı tren yerel saatle 08.54'te Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilindeki Urda Belediyesi'nde çarpıştı. 397 yolcunun bulunduğunu Renfe treninin, 1'i bebek olmak üzere 147 kişinin bulunduğu Iryo trenine arkadan çarptı. Iryo treninin bazı vagonları şarampole yuvarlandı.

Öte yandan 18 Ocak'ta İspanya'nın güneyinde Cordoba eyaletindeki Adamuz yakınlarında iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmıştı.