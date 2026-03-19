İspanyol Askerler Türkiye'ye Tahliye Edildi

19.03.2026 23:11
İspanya, Irak'taki 99 askerini güvenlik riskleri nedeniyle Türkiye'ye tahliye etti.

İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalarda hedef olan Irak'a füze ve dron saldırıları devam ederken, İspanya Irak'taki askerlerini tahliye etti. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görevli olan 99 İspanyol askerin Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Robles, askerlerin 57'sinin terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda, 42'sinin ise Irak'taki NATO misyonunda görev yaptığını ifade etti. Robles, NATO misyonunda görev yapan askerlerin bulunduğu üssün yakınlarına füze saldırıları gerçekleştiğini ve bunun operasyonun yürütülmesini engellediğini belirtti. - MADRİD

Kaynak: İHA

Advertisement
