İspanyol Askerler Türkiye'ye Tahliye Edildi

İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalarda hedef olan Irak'a füze ve dron saldırıları devam ederken, İspanya Irak'taki askerlerini tahliye etti. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak'ta görevli olan 99 İspanyol askerin Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Robles, askerlerin 57'sinin terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda, 42'sinin ise Irak'taki NATO misyonunda görev yaptığını ifade etti. Robles, NATO misyonunda görev yapan askerlerin bulunduğu üssün yakınlarına füze saldırıları gerçekleştiğini ve bunun operasyonun yürütülmesini engellediğini belirtti. - MADRİD