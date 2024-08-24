Isparta-Antalya Yolunda Otobüs Kazası: 33 Yaralı

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Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 33 kişinin kimliği belli oldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolu Elsazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Vedat B.(56) idaresindeki 06 EDF 726 plakalı Temsa marka yolcu otobüsü Elsazı köyü yakınlarında virajdan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Vedat B., yolcular Ercan Ç.(45), Seyhan Ç.(41), Gamze S.(20), Nikolat L., Tatiana L., Yahya E. B. (19), Balgeyeva A., Avni D.(74), Ozan Y.(18, Yakup P.(23), Hatice K.D.(24), Selman B.(25), Hakan M. P.(21), Bayram D. B.(28), Halil T.(19), Alper D.(22), Nurcan A.(55), Halime A.(63), Ozan T.(44), Hasan Ü.(49), Tuğra D.(19), Yasin Ç.(8), Deniz Ç.(10), Toprak Ö.(33), Mustafa Ç.(37), Ramazan Ç.(25), Olga C., Rahime S.(54), İlayda N. D.(25), Ryta B., Eylül K.(23), Oleg A. yaralandı.

Çevredekilerin 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otobüsün kırılan camından çıkarılan yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR