Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen\'in Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Isparta'da bir buçuk yıl önce attan düşerek beyin kanaması geçiren ve dün hayatını kaybeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Isparta'da 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (35) Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Mürüvvet Başdeğirmen için Sermet Mahallesinde bulunan Hacı Ramazan Yayla Müftülük Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Başdeğirmen ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve oğlu Celal Başdeğirmen güçlükle ayakta durdu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, MHP Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 26. Dönem AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mürüvvet Başdeğirmen'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

Olayın geçmişi

Olay, 13 Mayıs 2023 tarihinde, merkeze bağlı Deregümü köyünde bulunan at çiftliğinde meydana gelmişti. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen (35) dengesini kaybederek düşmüştü. Ağır yaralanan Başdeğirmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen dün hayatını kaybetmişti. - ISPARTA