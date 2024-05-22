Isparta-Burdur kara yolunda otobüs kazası: 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta-Burdur kara yolunda otobüs kazası: 11 yaralı

Isparta-Burdur kara yolunda otobüs kazası: 11 yaralı

Isparta-Burdur kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan 11 yolcu ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

22.05.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta- Burdur kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü refüje çıkıp ağaca çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 11 yolcu ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesi Isparta-Burdur kara yolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 yolcu ve mürettebat ile Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine seyir halinde olan ve E.D. (47) idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 147 plakalı yolcu otobüsü, Göltaş mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Isparta'da bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otobüste tedbir amaçlı çalışma yaparken jandarma ve polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için trafik kontrolü sağladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Pamukkale Turizm, Isparta, Burdur, Acil Durum, Trafik Kazaları, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta-Burdur kara yolunda otobüs kazası: 11 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
16:02 Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 17:47:56. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta-Burdur kara yolunda otobüs kazası: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement