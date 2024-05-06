Isparta\'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Isparta'da 3 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda bina içinde "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 3 adet yakalanması bulunan ve 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahısın saklandığı ikamet tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan Y.Ö yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA