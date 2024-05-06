Isparta'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta\'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

06.05.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 3 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda bina içinde "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 3 adet yakalanması bulunan ve 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahısın saklandığı ikamet tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan Y.Ö yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Operasyon, Isparta, Cezaevi, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement