Isparta\'da 23 Bin Kişiye Denetim

Isparta'da 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde 23 binden fazla kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 12–18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 243 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 44 kişi yakalandı. Ayrıca 12 bin 564 araç kontrol edilirken, 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekipler, kusurlu araç sürücülerine idari para cezası uyguladı. - ISPARTA