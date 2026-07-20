Isparta'da polis denetimlerinde 25 aranan yakalandı

Isparta'da polis ekiplerinin denetimlerinde 25 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 26 bin 218 şahıs sorgulanırken, 25 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 14 bin 902 araç sorgulandı ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA