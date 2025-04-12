Isparta\'da 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 4 günde yapılan çeşitli operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu toplam 27 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 27 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Yapılan çalışmalarda, 8 ayrı dosyadan toplam 16 yıl 7 ay 24 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Yağma suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan aranan toplam 23 şahıs olmak üzere 27 aranan şahıs yakalandı. - ISPARTA