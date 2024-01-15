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Isparta'da 3 katlı binanın çatısına çıkan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da 3 katlı binanın çatısına çıkan kişi hayatını kaybetti

Isparta'da bir binanın çatısına tamir için çıkan Rıdvan Kurtete, ayağı kayarak yere düştü. Olay sonucu ağır yaralanan Kurtete, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Isparta\'da 3 katlı binanın çatısına çıkan kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 17:18,
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Isparta'da 3 katlı binanın çatısına tamir için çıkan kişi yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Gülistan mahallesi, 2825 Sokakta bulunan bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısına, tamir için çıkan Rıdvan Kurtete (36), tamir yaptığı esnada ayağı kayarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan genç adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Kurtete'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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