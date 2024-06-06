Isparta'da 37 ayrı dosyadan aranan firari yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 37 ayrı dosyadan aranan firari yakalandı

Isparta'da emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 21 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. H.K. isimli şahıs, nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan 37 ayrı dosyadan cezaevine gönderildi.

06.06.2024 18:09
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Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 37 ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda; nitelikli dolandırıcılık suçundan 37 ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 37 ayrı dosyadan aranan firari yakalandı - Son Dakika

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