Isparta'da 37 ayrı dosyadan aranan firari yakalandı

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Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 37 ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda; nitelikli dolandırıcılık suçundan 37 ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA