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Isparta'da 800 Metre Kablo Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 800 Metre Kablo Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir sondaj kuyusundan yapılan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın çaldığı 800 metre elektrik kablosu sahibine teslim edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta\'da 800 Metre Kablo Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı
14.12.2023 - 17:11,
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Isparta'da 800 metre kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde M.U.Ü isimli şahsa ait sondaj kuyusundan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ihbarının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını İ.A isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek, yapılan takip sonucunda saklandığı yerde yakalandı. Çalmış olduğu 800 metre elektrik kablosunu Isparta merkez Petek Sanayi bölgesinde 3 bin 500 TL karşılığında hurdacıya sattığı tespit edilerek, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 800 Metre Kablo Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 800 Metre Kablo Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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