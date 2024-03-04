Isparta'da ağır hasarlı araçların şase numaralarını yurt dışından getirilen araçlara takarak, bu araçları satan şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen araçlar Isparta Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğe çıkamayacak derecede ağır hasarlı farklı markalara ait üç aracın kısa sürede trafiğe çıkartıldığının tespit edilmesi üzerine Asayis Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bulunan söz konusu otomobillerde yapılan kriminal inceleme sonucunda başka il plakalarına tescilli, trafiğe çıkamayacak derecede ağır hasarlı araçların aynı marka ve modeldeki benzerlerinin yurt dışından getirildiği ve şase numaralarının bu araçlara takılarak yurt içinde satışlarının yapıldığı, satış sırasında Isparta plakasına tescillerinin yaptırıldığı tespit edildi. Araç alım-satım işlemlerini yapan şahıslar hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde adli işlem yapıldı. Ele geçirilen araçlar ise Isparta Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Ağır Hasarlı Araçların Şase Numaraları Değiştirilerek Satıldı - Son Dakika
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, Cengiz K. ile Tülay T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı. Yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götüren şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Kadının durumu ise ağır.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde işe giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi gördüğü süre boyunca hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yoğun sisin etkili olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi'nde yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kullandığı malzemelere ve kepçeye el konuldu ve şüpheliler gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun arka bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, öğrencilerin derste olması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da Enes K. idaresindeki otomobil ile Faruk G. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan G.U. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çavuşköy köyünde izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan telsiz, tablet, yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerine el konuldu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Mardin'de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda yakalanan 51 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 12'si tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Arzu V, gittiği evden para ve altın çaldı. Ev sahibi Nuran T.Z., çalınan 1200 ABD doları, 7 tam, 8 çeyrek altın, altın bileklik ve 6 bin lirasını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Arzu V'nin suçlu olduğunu belirledi ve gözaltına aldı. Arzu V'nin adresinde yapılan aramada, bozdurulan altın ve dövizlerden elde edilen 26 bin 650 lira ele geçirildi. Arzu V, tutuklanarak cezaevine gönderildi ve çalınan miktar Nuran T.Z'ye teslim edildi.
Kayseri'de iki taksici arasında yolcu alma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Yargılanan sanıklardan baba 12 yıl, oğul ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından mahkeme heyeti kararını verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki evde çıkan yangın, vatandaşları panikletti. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?