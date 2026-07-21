Isparta\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Isparta'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde 102 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çünür Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.E.Y. yönetimindeki 32 S 0134 plakalı servis minibüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgeye geldiği sırada karşı yönden ters istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki 15 EJ 556 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.A.'nın 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. - ISPARTA