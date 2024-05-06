Isparta'da Alt Geçide Düşen Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Alt Geçide Düşen Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Isparta\'da Alt Geçide Düşen Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçide düşen otomobil sürücüsü, 25 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırılmıştı.

06.05.2024 13:29
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Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçide düşen otomobil sürücüsü hastanede gördüğü tedavisinin 25'nci gününde hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Nisan tarihinde Davraz Mahallesi Miryakefalon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevi istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan Murat Bağçeci (49) hakimiyetindeki 32 HE 009 plakalı otomobil virajı alamayarak yaklaşık 10 metreden alt geçide düştü. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeliha B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak 25 gündür hastanede tedavi altına alınan Bağçeci, hayatını kaybetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Alt Geçide Düşen Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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