Isparta'da Araçta Çakmak Gazı Patladı - Son Dakika
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Isparta'da Araçta Çakmak Gazı Patladı

Isparta\'da Araçta Çakmak Gazı Patladı
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Isparta'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı, 2 genç yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamada 2 genç yaralanırken, otomobilde büyük hasar oluştu.

Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Mahallesi 160. cadde üzerinden bulunan bir sitenin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içerisinde Ş.B. (19) ve F.Y.'nin (20) olduğu park halindeki 32 DN 909 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Patlama sonucu araçta bulunan Ş.B. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil çevresinde 5 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Yaralıların vücutlarında yanıklar oluşurken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamayla birlikte otomobilde büyük hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Doğalgaz patladı sandı herkes ama araba patlamış"

Olayın görgü tanıklarından Rumeysa Arıkan, park halindeki otomobilin içerisinde 3 kişinin olduğunu, bunlardan birinin dışarı çıktığını ve çakmak kullandığı esnada patlama yaşandığını ileri sürdü. Arıkan, "Çakmak alevlenince araba patlamış. Ben o sırada evde yatakta uzanıyordum. Bir anda patlama oldu herkes cama çıktı. Doğalgaz patladı sandı herkes ama araba patlamış. 3 çocuk vardı araçta biri sanırım kaçtı. Biri de geldi çakmakları başka yere attı. Polis onu da buldu. Birisinin kolu birisinin de saçı yanmış. Yaralıları ambulans hastaneye götürdü" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Isparta, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Araçta Çakmak Gazı Patladı - Son Dakika

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