Isparta\'da Aranan 30 Şahıs Yakalandı

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Isparta'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 11- 18 Mart tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 19 gün hapis cezası ile aranan M.Ş., ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.A.K., cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 17 gün hapis cezası ile aranan C.S., kasten yaralama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.S., kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.T. isimli şahıslar ekiplerimizin yapmış olduğu titiz ve uzun süren çalışmalar sonrasında yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA