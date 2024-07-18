Isparta'da Arkadaşını Öldüren Sanık Mahkemede Savunma Yaptı

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Isparta'nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde arkadaşını öldüren sanık mahkemede yaptığı savunmada "1990'lı yıllarda kadın meselesi yüzünden aramız açılmıştı. Olayı günü kahvehaneden çıkarken Fikret Akar'la göz göze geldik. Bende silahı ateşledim" dedi.

Olay, 15 Aralık 2023 tarihinde, Isparta'nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde bulunan köy kahvehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Etem Y. (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Etem Y. ruhsatsız tabanca ile Akar'a ateş etti. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sanık Etem Yağcı hakkında açılan, tasarlayarak kasten adam öldürme davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Etem Yağcı ve yakınları taraf avukatları katıldı.

1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tanık Halil K. dinlendi. Ethem Yağcı ile Fikret Akar arasında husumetin olup olmadığını bilmediğini söyleyen tanık, "Olay günü köylülerimiz Cuma vakti için hazırlık yapıyordu. Bende kahvehaneden çıkıp eve doğru gidiyordum. Bir el silah sesi duydum ve geri döndüm. Kahvenin merdivenlerinden çıkınca balkon kısmında Fikret Akar'ı vurulmuş vaziyette gördüm. Ethem Yağcı o sırada eve doğru gidiyordu. Bana 112'yi ara dedi bende telefonum köy bakkalında şarjda olduğu için Gökhan K. isimli bir köylümüz vardı ona söyledim araması için o da bana aradığını söyledi. Olaya ilişkin başka bir bilgim yoktur" dedi.

Sanık avukatı olayda kullanılan silahın kaç adet fişek aldığı ve namluya ilave olarak fişek alınıp alınmadığına ilişkin bilirkişi incelemesi talep etti.

Sanık Ethem Yağcı olayda kullandığı silahın iki adet şarjörü olduğunu söyleyerek " Orijinal olan ve orijinal olmayan iki adet şarjörüm var. Olayda orijinal olan silahı kullandım. 8 adet fişek alıyor" şeklinde savunmasını yaptı.

Mahkemede söz alan Fikret Akar'ın kızı Melahat Ülkü Y. tanık savunmasını kabul etmeyerek " Tanığın Gökhan'a ambulansı ara dediği doğru değil. Olay olduğu zaman herkes kahveden uzaklaşmış Gökhan ambulansı kendisi aramış" dedi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve silahın mahkeme heyeti huzurunda incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"8-10 yıl yakın arkadaştık"

Sanık Etem Yağcı 16 Mayıs 2024 tarihinde görülen ilk duruşmada 1990-1991 yılları arasında arkadaşlığımız vardı. 8-10 yıl yakın arkadaştık. Fikret'in bir yakını olan kadınla yaşadığım yasak ilişkim vardı. Kadının eşi öğrendikten sonra olay çıkmasın diye köyden ayrıldım ve 1997 yılında tekrar köye geldim. Fikret ve yakınları beni kahvehaneye çağırdılar barıştık. 10 yıl kadar arkadaşlık ettik. Bir gün Fikret'le buluştuk köyde bir kadınla yasak ilişkisi vardı ve ben arkadaşı olunca anlatırdı. Buluştuğumuz günün akşamı bana 'Senin kadınla münasebetin varmış, telefon ediyor konuşuyormuşsun' diyerek küfür etti arkamdan 5-6 el ateş etti ben eve kaçtım. Bu olaydan sonra küslüğümüz başladı. 2023 yılı yaz aylarında patpat dediğimiz tarım aracını üzerime sürdü. Ben arkadaş olduğumuz için şikayetçi olmadım" demişti.

"Göz göze geldik, elini beline götürdü bende silahı ateşledim "

Olay günü kahvehaneye çıkmıştım. Yanımda her zaman silah taşırım sadece pazara felan gittiğimde almam yanıma. Silahın horozu hep kalkık tutarım. Cuma olduğu için sela verildi. Kahvehaneden eve gitmek için kalktım montumu aldım. Balkonda Fikret Akar'ı gördüm. Göz göze geldik. Sandalyeye asılı montumu koluma aldım ve silahı kahvehane içerisinde kurup gizledim. Kapıdan çıkarken yine göz göze geldiğimizde Fikret elini beline götürdü bende silahı ateşledim. Kaç el sıktığımı hatırlamıyorum. Şarjör boşalmış. Öldürme kastı ile evden çıkmadım. Pişmanım ailesinden özür diliyorum" demişti. - ISPARTA