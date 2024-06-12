Isparta'da bir gece kulübünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Isparta'da bir gece kulübünde çıkan yangın söndürüldü

Isparta'da bulunan bir gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangında şans eseri yaralanan olmadı ancak işletme kullanılamaz hale geldi.

12.06.2024 09:50
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Isparta'da gece saatlerinde bir gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Çıkan yangında şans eseri yaralının olmadığı, işletmenin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Isparta, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da bir gece kulübünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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