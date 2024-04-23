Isparta'da bir türbede hırsızlık: 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da bir türbede hırsızlık: 2 şahıs yakalandı

Isparta\'da bir türbede hırsızlık: 2 şahıs yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesi'nde meydana gelen olayda, yardım paralarının çalındığı tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların kasayı açarak paraları alıp kaçtığı görülüyor. Şüpheliler gözaltına alındı.

23.04.2024 19:03
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Isparta'da bulunan bir türbenin içerisindeki yardım paralarını çalan 2 şahıs yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Nisan tarihinde Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesinde meydana geldi. Yardım paralarının toplandığı kasadaki 8 bin TL'nin çalındığını fark eden Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç, durumu polise bildirdi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinin ardından olayı Şükrü Y. (21) ve R.U. (17) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu Şükrü Y. ve R.U. gözaltına alındı. Şükrü Y. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anı türbenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların türbeden içeriye girdiği ve ellerinde bulunan aletlerle kasayı açtıkları, paraları alarak uzaklaştıkları anlar yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da bir türbede hırsızlık: 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da bir türbede hırsızlık: 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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