Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir işyerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Muzaffer B. ve İsmail B. bıçakla, Nazım K. büro camına çarpması ile sağ kolundan, Erdoğan U. ise kolundan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

04.06.2024 16:02
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, kavgaya karışa 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yalvaç Leblebiciler Mahallesi Saray Yolu Caddesindeki bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer B. (33), babası İsmail B. (61) ile Nazım K. (18) ve Erdoğan U. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı, ardından büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Muzaffer B. ve İsmail B. (61) bıçakla, Nazım K (18) büro camına çarpması ile sağ kolundan, Erdoğan U.' da (24) kolundan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastane kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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