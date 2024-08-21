Isparta'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Geniş Video İzle

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 59 personel ve orman köylüleri ekipleri müdahale etti.

21.08.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi Karayaka Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre makilik alanda çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve helikopter sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan alanlarda soğutma çalışmaları devam ederken yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 59 personel ve orman köylüleri ekipleri müdahale etti.

Isparta\'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
Kaynak: İHA

Şarkikaraağaç, Orman Yangını, Helikopter, 3-sayfa, Isparta, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement